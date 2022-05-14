Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Конгрессмен Мэтт Гетц выступил с критикой выделения 40 млрд долларов Украине. Он считает, что эти средства «наполнят карманы коррумпированных чиновников». Мнение конгрессмена приводит CNS News.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик заявил, что цель спонсирования Украины со стороны США состоит в смене режима в России, а не в защите государства.

«Для достижения этой цели они готовы отправить миллиарды в Киев, которые наполнят карманы коррумпированных чиновников, как мы это сделали в Афганистане», — заявил Гетц.

Он отметил, что США выделяют средства Украине, в то время как оставляют своих граждан без материальной поддержки. Гетц подчеркнул, что, судя по таким мерам, Украина намного важнее американцев.

Пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов сейчас рассматривается в Сенате США. Гетц стал одним из 56 республиканцев Палаты представителей, которые проголосовали против выделения средств.