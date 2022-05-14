Вашингтон, 14 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Компания Marvel Comics представила новых персонажей-трансгендеров в рамках линейки комиксов Marvel Voices: Pride. Об этом 14 мая пишет Daily Mail.

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Новую героиню-трансгендера зовут Шела Секстон или Escapade (Авантюра) — она умеет мгновенно меняться местоположением с другим человеком. У Шелы Секстон есть помощник по имени Морган Рэд, также являющийся супергероем-трансгендером.

Добавим, что создателем персонажей является писательница Чарли Джейн Андерс. Она сама начала трансгендерный переход в 2001 году.