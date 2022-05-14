Билефельд, Германия, 14 мая, 2022, 19:03 — ИА Регнум. 14 мая «Арминия» из Билефельда в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграла вничью с «Ред Булл Лейпцигом». Основное время матча, проходившего в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена», завершилось со счетом 1:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

На 70-й минуте встречи открыл 24-летний немецкий нападающий хозяев Джанни-Лука Серра. Единственный мяч «быков» в компенсированное время после передачи Доминика Шобослаи забил 29-летний центральный защитник сборной Венгрии Вилли Орбани.

Составы команд:

«Арминия»: Ортега, Пипер (Брюннер, 80’), Рамос, Нильссон (Андраде, 90’), Лаурсен, Окугава, Притль, Василиадис (Фабиан, 63’), Виммер (Инсе, 46’), Хак (Шопф, 90’), Серра.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Хальстенберг, Анхелиньо (Новоа, 86’), Форсберг (Ольмо, 73’), Нкунку, Хенрихс, Лаймер (Адамс, 72’), Кампль (Шобослаи, 86’), Силва.

«РБ Лейпциг», набрав 58 очков, завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия» с 28-ю очками заняла предпоследнюю семнадцатую строчку в зоне вылета.