Минск, 14 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Западные антироссийские и антибелорусские санкции раскачивают всю мировую экономику. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya 14 мая заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Фрагменты интервью опубликовали в Telegram-канале «Правительство Беларуси».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Цель была — поставить быстро на колени и Беларусь, и Россию, но мы видим, что в мире происходят и обратные процессы, обратная сторона санкций. Это проблемы с продовольствием, это проблемы с удобрением, это проблемы с ростом цена на энергоносители — то, от чего сейчас Европа в шоке; это инфляция. То есть санкции раскачивают всю мировую экономику», — заявил Роман Головченко.

Он отметил, что Белоруссия была одним из важнейших поставщиков топлива на европейский рынок, в частности дизельного. Премьер-министр страны подчеркнул, что цены на европейских заправках стартуют со стоимости в два евро за литр. Это обратный эффект санкций в сторону Белоруссии и России.

По его словам, растёт и стоимость продуктов. Головченко заявил, что ООН и её организации, в том числе и Всемирная продовольственная, уже забили тревогу, в то время как Вашингтону и его союзникам на это «наплевать».

"Санкции — это очень опасный инструмент, которым пользуются без всяких правил. И чем это всё закончится, прогнозировать очень сложно», — заключил премьер-министр страны.