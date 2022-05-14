Дортмунд, Германия, , 18:58 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» в матче последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала волевую победу над берлинской «Гертой» со счетом 2:1. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 30-летний нападающий сборной Алжира Исхак Бельфодиль ударом с пенальти — 0:1. На экваторе второй половины Эрлинг Холанд восстановил равновесие в счете, также реализовав пенальти — 1:1. Через 18 минут 17-летний Юссуфа Мукоко впервые вывел «шмелей» вперед после передачи Джуда Беллингема – 2:1.

Статистика матча («Боруссия»/ «Герта»)

Удары 9/4

Удары 3/1

Владение 69%/31%

Угловые 3/1

Нарушения 11/16

Этот матч стал для 21-летнего таранного форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда последним в составе «Боруссии». После завершения сезона футболист присоединится к «Манчестер Сити».