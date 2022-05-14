Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидается жаркий даже для южного региона август. Такой прогноз сделал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

LuidmilaKot Жара

По его словам, июнь будет дождливым и прохладным — дневная температура будет составлять около +22 градусов. В июле прохладно будет лишь в северных регионах Юга России.

Август на западе Южного федерального округа, в том числе и в Ростовской области, может быть значительно жарче, чем в 2021 году. Среднемесячная температура будет выше нормы, пишет ТАСС со ссылкой на Вильфанда.