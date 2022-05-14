Донецк, 14 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Город Донецк и населенный пункт Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк: выпущено восемь мин калибром 120 мм; 16:20 — населенный пункт Жованка — населенный пункт Зайцево Южное: выпущено шесть мин калибром 82 мм; 18:15 - населенный пункт Зайцево Северное - населенный пункт Зайцево Южное: выпущено три гранаты из СПГ; 18:31– населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики снова обстреляли Петровский район Донецка.