Вольфсбург, Германия, , 18:55 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в матче последнего 34-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2021/22 упустила победу над «Вольфсбургом». Встреча, проходившая в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 2:2.

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе мюнхенской команды отметились Йосип Станишич (17’ Йозуа Киммих) и Роберт Левандовски (40’ Томас Мюллер). Голы хозяев забили Йонас Винд (45’ Макс Крузе) и Макс Крузе (58’ Мики ван де Вен). Желтые карточки получили Лукас Нмеча, Дайо Упамекано и Омар Ричардс.

Составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, ван де Вен (Руссийон, 72’), Баку, Брукс (Борнау, 90’), Шлагер, Арнольд, Герхардт (Вранкс, 72’), Крузе (Филлип, 83’), Нмеча (Бялек, 83’), Винд.

«Бавария»: Нойер (Фрюхтль, 81’), Упамекано, Станишич, Эрнандес, Киммих (Видович, 81’), Горецка, Дэвис (Ричардс, 81’), Гнабри (Сане, 67’), Мюллер (Шупо-Мотинг, 60’), Мусиала, Левандовски.