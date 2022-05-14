Шумиха, Курганская область, , 18:55 — REGNUM В Курганской области 33-летнему жителю Шумихи предъявили обвинение в умышленном причинении бездомному тяжкого вреда, повлекшего смерть. Об этом сообщает областное управление СКР.

Колючая проволока Yarnews.net

Преступление было совершено в 2019 году. Следователи считают, что в компании знакомых э\тот гражданин употреблял спиртное и в ходе возникшего конфликта ударил одного мужчину кирпичом по голове. Спустя несколько дней пострадавший скончался. Его тело злоумышленник скрыл на территории приусадебного участка, а одежду уничтожил.

Потерпевший оказался бездомным. Проводится расследование. Подозреваемый признал вину. Суд отправил его в СИЗО.