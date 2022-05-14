Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Ростовской области работа по приёму и размещению мирных жителей Донбасса и Украины не прекращается ни на день. Организована также ежедневная отправка беженцев поездами в другие регионы России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

В пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли более 4 тыс. человек, половина из них — дети. Ежесуточно российско-украинскую границу пересекают тысячи беженцев из Донецка, Мариуполя, других городов Украины.

«Прибывающих организованными группами селят в ПВР. Только в Неклиновском районе пансионаты «Спутник», «Ромашка», «Звезда», «Парус», «Котлостроитель» принимают в сутки до 800 человек с 18 февраля, когда в Донбассе была объявлена эвакуация. На станции Таганрог-1 организована ежедневная отправка поездов. Желающих уехать вглубь России доставляют прямо на вокзал», — уточнили в ведомстве.

В ПВР Ростовской области постоянно работают представители различных ведомств, сотрудники полиции.

В Таганроге открыты также временные пункты для людей. Люди могут передохнуть в гостинице и спортивных школах, а затем продолжить путь.