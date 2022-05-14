Берлин, 14 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) озабочены политической ситуацией в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 мая говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Мы глубоко обеспокоены событиями в Афганистане после насильственного захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в стране систематически нарушаются права человека, особенно права женщин и девочек, а также представителей этнических и религиозных меньшинств.

В заявлении указано, что министры озабочены отсутствием политической инклюзивности и представительного управления в Афганистане, а также тяжёлым экономическим, социальным и гуманитарным положением в стране и присутствием террористических групп.

Напомним, в августе 2021 года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил власть в Афганистане после бегства оттуда американских войск, которые присутствовали в стране на протяжении 20 лет.