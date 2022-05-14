Анкара, , 18:50 — REGNUM Украинских националистов и мирных граждан, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, может эвакуировать турецкий корабль. Об этом 14 мая сообщил в интервью агентству Reuters официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

По его словам, эвакуированные люди, согласно плану, могут быть доставлены по суше в порт Бердянск, а судно из Турции доставит их в Стамбул.

«Мы (власти Турции) готовы, — сказал Калын. — Фактически, наш корабль готов отправиться».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что украинские боевики могут уйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если сложат оружие.