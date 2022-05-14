Ростов-на-Дону, , 18:45 — REGNUM 14 мая футбольный клуб «Ростов» в матче предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/22 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками». Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз Fc-rostov. ru

Забитые мячи: Роман Тугарев (12’ Дмитрий Полоз) — 1:0, Дмитрий Полоз (17’) — 2:0, Резиуан Мирзов (90+6’ Александр Долгов) – 2:1.

Желтые карточки: Кирилл Боженов 21’, Брайан Идову 23’, Кирилл Щетинин 30’, Хорен Байрамян 32’, Игорь Калинин 43’, Андрей Лангович 49’, Гия Григалава 90+5’.

Составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин (Александр Мухин, 60’), Александр Сильянов, Максим Осипенко, Андрей Лангович (Денис Терентьев, 61’), Данил Глебов, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Егор Голенков (Максим Турищев, 68’), Кирилл Щетинин (Данила Сухомлинов, 60’), Дмитрий Полоз (Степан Мельников, 83’).

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков (Александр Филип, 46’), Гия Григалава, Брайан Идову, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Александр Руденко (Лоуренс Николас, 46’), Илья Кухарчук (Александр Долгов, 78’), Бутта Магомедов (Неманья Главчич, 68’), Резиуан Мирзов.