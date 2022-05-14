Черноземельский район, Калмыкия, , 18:46 — REGNUM В Калмыкии в деле заместителя начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных появились новые эпизоды получения взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи полагают, что 53-летний подозреваемый с 2019 года по 2020 год получил от двух лиц более 400 тыс. рублей и более 1 млн рублей. В обмен на деньги он организовал выдачу поддельных ветеринарных документов о якобы произведённой отгрузке с территории Черноземельского района на убойные цеха сельскохозяйственных животных, прошедших лабораторные исследования, а также с местности, благополучной по заразным болезням животных.

Следователи устанавливают все детали совершённого преступления.