Москва, , 18:45 — REGNUM «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» проверит телеведущую и журналистку Ксению Собчак на предмет иностранного финансирования. Об этом сообщил его глава Александр Ионов в своём телеграм-канале 14 мая.

Ксения Собчак Kremlin.ru

«Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция «Осторожно новости», — высказался Ионов. «Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что после жалоб Александра Ионова в Роскомнадзор и Генпрокуратуру в реестр СМИ-иноагентов попал ряд изданий. Среди них «Медуза»(СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Важные истории"(СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст РФ включил в списки девять новых иноагентов