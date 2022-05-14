Москва, 14 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» проверит телеведущую и журналистку Ксению Собчак на предмет иностранного финансирования. Об этом сообщил его глава Александр Ионов в своём телеграм-канале 14 мая.

Kremlin.ru Ксения Собчак

«Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция «Осторожно новости», — высказался Ионов. «Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что после жалоб Александра Ионова в Роскомнадзор и Генпрокуратуру в реестр СМИ-иноагентов попал ряд изданий. Среди них «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Важные истории» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).