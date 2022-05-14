Москва, 14 мая 2022, 18:39 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матч предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с московским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.
Забитыми мячами в составе гостей отметились Федор Смолов (9’), Арсен Захарян (33’ Дмитрий Скопинцев) и Даниил Фомин (38’ пенальти). Голы «железнодорожников» забили Тин Едвай (28’ Наир Тикнизян), Ян Кухта (65’ Гирано Керк) и Гирано Керк (72’).
Желтые карточки получили Тин Едвай, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев и Дмитрий Живоглядов. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Статистика матча («Локомотив»/ «Динамо»)
Удары 11/16
Удары в створ 4/6
Владение 57%/43%
Угловые 6/2
Нарушения 9/15
Составы команд:
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Бека Бека, Миранчук (Кухта, 59’), Керк (Рыбчинский, 90’), Камано (Изидор, 60’), Карпукас (Баринов, 69’), Жемалетдинов.
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Паршивлюк, 80’), Фомин, Шиманьский, Захарян, Лесовой (Сазонов, 89’), Н’Жи (Гладышев, 80’), Смолов (Тюкавин, 76’).
«Динамо», набрав 53 очка, вернулось на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 45-ю очками остался на шестом месте.