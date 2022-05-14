Москва, 14 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матч предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с московским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

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Забитыми мячами в составе гостей отметились Федор Смолов (9’), Арсен Захарян (33’ Дмитрий Скопинцев) и Даниил Фомин (38’ пенальти). Голы «железнодорожников» забили Тин Едвай (28’ Наир Тикнизян), Ян Кухта (65’ Гирано Керк) и Гирано Керк (72’).

Желтые карточки получили Тин Едвай, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев и Дмитрий Живоглядов. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Статистика матча («Локомотив»/ «Динамо»)

Удары 11/16

Удары в створ 4/6

Владение 57%/43%

Угловые 6/2

Нарушения 9/15

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Бека Бека, Миранчук (Кухта, 59’), Керк (Рыбчинский, 90’), Камано (Изидор, 60’), Карпукас (Баринов, 69’), Жемалетдинов.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Паршивлюк, 80’), Фомин, Шиманьский, Захарян, Лесовой (Сазонов, 89’), Н’Жи (Гладышев, 80’), Смолов (Тюкавин, 76’).

«Динамо», набрав 53 очка, вернулось на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 45-ю очками остался на шестом месте.