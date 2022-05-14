Село Карагай, Пермский край, , 18:37 — REGNUM В Пермском крае житель Карагайского муниципального округа обвиняется в попытке убить двоих человек. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

По данным следствия, 34-летний гражданин поссорился с 20-летним мужчиной, пришёл к нему домой и нанёс ножевое ранение 59-летней женщине, а затем ей удар ножом по телу и скрылся. Затем он решил убить обоих, для чего поджёг дом. Но соседи потушили пожар, а затем женщине помогли медики.

Суд заключил нападавшего под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления.