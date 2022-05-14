14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили обновлённую стратегию американского минфина на 2022 г., в котором упор будет сделан на борьбу с попытками банков обойти антироссийские санкции.

Елизавета Коробова, , 20:13 — REGNUM Решение министерства финансов США обнародовать стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введённые против России санкции, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Здание Министерства финансов в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Не знакомы, стало быть, с русской пословицей насчёт рытья ямки другому», — подметила Ирина И.

Многие пользователи были крайне удивлены увидеть, как якобы первая экономика мира трещит по швам из-за собственных санкций, введённых против «разорванной в клочья» экономической системы Российской Федерации.

«Забавно. Россия ещё даже не начала вести ответную политику против США, а те уже загибаться начинают. Нелепая картина какая-то. Неужели это и был тот самый гегемон, который своими авианосцами всем свою волю диктовал. Не так страшен чёрт оказался, как его малюют», — написал Сергей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в глобалистическом мире, который строят США, отключение такого существенного участника рынка, как Россия, ставит крест на здоровом функционировании всего единого экономического организма.

«А толку-то? Сами наворотили, теперь думают, как от своих санкций не помереть», — отметил Михаил М.

«Я вот понять не могу: это мы — Россия, что ли, санкции против США применили? Нигде об этом не слышал. Получается, что Америка вводит против России санкции, а потом пытается найти обходные пути, заметим, пытается латать эти дыры? Просто обезумели», — считает Рафаэль И.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что американский минфин должен был бы сопротивляться введению санкций, которые несут экономическую угрозу США, но оказалось, что это ведомства стоит с лопатой и уже готово хоронить былое благополучие Америки.

«Минфин США не хочет подумать над тем, как инфляцию в США снизить? Такое ощущение, что Байден вместе с его командой только и думают, что о санкциях против России, а также над тем, как больше дать денег Украине. Интересы Америки их уже не заботят», — пишет Альбина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что процесс дегегемонизации США уже запущен, и никакие подпорки от американского минфина тут же не помогут.

«Они захлебнуться своей желчью. Агония скоро закончиться, старый маразматик — Байден отойдёт от дел, Америка проиграет Украину, и США ещё долго будут иметь дело с последствиями своего недальновидного решения задушить Россию!» — предрекает Антон К.

Нашлись и те, кто отмечают, что чем больше стран будет переходить на расчёты в национальных валютах, тем меньше рычагов давления будет у Америки на эти государства.

«Американские власти могут отследить транзакции только в долларовом сегменте, но если оплата в рублях и других валютах, — они слепы. Уход стран от доллара лишает США зрения. Все потуги властей Америки — ерунда. Покупка товаров в Китае за юани никак не подконтрольна США», — поделился своим мнением Сергей Г.

Напомним, 14 мая The New York Times опубликовало материал, согласно которому министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введённые против России санкции.