Стамбул, Турция, 14 мая, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В одну из угроз современности превратился «цифровой фашизм». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам четвертого заседания министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, средства массовой информации и обмен информацией — жизненно важные области для борьбы с дезинформацией.

Глава государства отметил, что очень часто подпадают по влияние внешних сил медиа-структуры, которые в демократических странах зачастую называют «четвертой властью».

«Особые риски несут социальные сети, где отсутствует любая форма автоконтроля и этических ценностей, — подчеркнул он. — Именно в соцсетях сегодня можно столкнуться с разгулом лжи и искажений. Информационная сфера - стратегически не менее важна для государств и обществ, нежели оборона, безопасность или здравоохранение».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция следит за ситуацией по возможному вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.