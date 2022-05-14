14 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Не помогайте латышским и любым другим нацистам избавляться от памятников! Не облегчайте им это подлое дело! Помогите лучше борцам за то, чтобы этот монумент и другие памятники солдатам Великой Отечественной войны продолжали стоять там, где их поставили победители! Вывезете один, не навозитесь потом!

Михаил Демурин, , 18:55 — REGNUM Недальновидные политики, предлагающие «забрать» монумент Воинам-освободителям из Латвии, должны прямо ответить на вопрос: они что, смирились и с внешнеполитическим (неспособность обеспечить выполнение двустороннего договора с второстепенной страной), и с историческим поражением России? Этого наши отцы, деды и прадеды им не простят. И мы не простим, если они смирились.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Не помогайте латышским и любым другим нацистам избавляться от памятников! Не облегчайте им это подлое дело! Помогите лучше борцам за то, чтобы этот монумент и другие памятники солдатам Великой Отечественной войны продолжали стоять там, где их поставили победители! Вывезете один, не навозитесь потом!

Пусть разрушенный монумент, если ему суждено быть разрушенным, лежит в Латвии и на Латвии тяжёлым грузом! Пусть там ждёт нашего возвращения! Как у Симонова в «Ты помнишь, Алёша…» об отступлении 1941 года: «Мы подождём, говорили нам пажити. Мы подождём, говорили леса…» Они вернулись, и мы должны вернуться. И вернуть Россию в Прибалтику!

И ещё важное: не мешайте своим неумным вмешательством федеральной власти — МИДу, Минобороны, президенту России — добиваться от Латвии выполнения соглашения о выводе наших войск из этой страны, которое латыши собираются нарушить. Если же это МИД или Минобороны вам подкинули эту гнилую идею, так осознайте, что они сделали это, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшее бездействие!

Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

Воин-освободитель дошёл до Риги и поставил там себе памятник, а вы, прогибаясь под напором латышских нацистов, предлагаете его забрать! Да им это только на руку будет — ещё и покочевряжиться повод появится, потребовать себе чего-то.

Возможно, памятник солдатам Победы в Риге, как и многие освободители Латвии от нацизма, погибнет, но он, как и они в 1944-м и 1945-м, не должен отступить с тех рубежей, на которых его поставили. Хоть совесть своей смертью в ком надо у нас пробудит за то, что политика, которую проводили в 2000-е годы на прибалтийском направлении, довела до того, чему мы сегодня являемся свидетелями!