14 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Ирина Инашвили, , 20:10 — REGNUM Очередным предметом обсуждения в соцсетях Грузии стала информация о том, что Финляндия (и Швеция) собирается вступить в НАТО, а президент этой страны лично сообщил российскому президенту Владимиру Путину об этом намерении. Информацию в переводе на грузинский язык распространила и запостила в соцсетях грузинская телекомпания «Имеди».

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство реакций грузинских пользователей оказались негативными или ироничными.

«И когда будет проводиться денацификация Финляндии? Потом появится какой-нибудь финский Арестович, и Финляндия станет главным врагом Грузии», — предсказал представитель группы «Общество требователей драконских мер».

«Вот и я об этом подумала… Финляндия хочет войны?» — усмехнулась А. Б.

«Пока пусть примут, а потом говорите», — заметила Э. П.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Своими руками роют себе могилу», — в таком же тоне продолжила Ж. Г.

«Кто им выроет могилу? Россия? Еще не рухнул миф о всесилии России?» — возразила предыдущим пользователям С. С.

«А Эрдоган будет против», — пояснил желающим видеть Финляндию в НАТО пользователь М. Б.

«Да, знаем, что он против», — поддержал его Т. Т.

«Молодец (президент Финляндии)! Финляндия не такая слабая страна, чтобы испугаться России. Пусть сторонники России и не питают иллюзий о непобедимости России. Если она ударит по Финдяндии, начнется третья мировая война», — пригрозил Т. А.

«Как минимум две страны, которые этого (принятия Финляндии в НАТО) не допустят. Одна Турция, а вторую скоро увидим, но и одной достаточно», — заверил предыдущих пользователей Д. Ф.

«Венгрия уже (против), добавятся и другие», — поддержал его К. К.

«Правильно, все маленькие страны должны вступить в НАТО, чтобы не жили в постоянном страхе, как мы», — предложила В. Т.

«Почему вы буллингуете Путина… Войны хочет Финляндия…» — заключил Г. Х.

«Считайте, что Финляндии не существует», — предсказал Д. Д.