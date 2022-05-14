Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Очередной рекорд стоимости бензина зафиксировали в США. Цена за галлона достигла отметки в 4,45 долларов. Такие данные на 14 мая приводит некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), передаёт ТАСС.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ААА сообщают, что средняя стоимость одного галлона (3,785 литра) бензина марки Regular на утро 14 мая в стране достигла отметки в 4,452 доллара. Прирост по сравнению к прошлым суткам составил 0,02 доллара. Больший подъём стоимости зафиксирован в штате Калифорния. Там за один галлон топлива придётся заплатить 5,926 долларов.

Отметим, что стоимость топлива растёт в США уже целую неделю. Это связано прежде всего с ростом мировых цен нефть. В Америке уже делятся советами по экономии средств. Например, им предлагают снижать скорость движения транспортных средств.