Хельсинки, , 18:26 — REGNUM Финляндия готова к «неприятным мерам» со стороны России из-за планов вступить в НАТО. Об этом 14 мая заявила финский министр госсобственности и отношений с Евросоюзом Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, мы не боимся», — сказала Туппурайнен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении вступить в НАТО.

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