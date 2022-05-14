Хельсинки, 14 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Финляндия готова к «неприятным мерам» со стороны России из-за планов вступить в НАТО. Об этом 14 мая заявила финский министр госсобственности и отношений с Евросоюзом Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, мы не боимся», — сказала Туппурайнен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении вступить в НАТО.