14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого понял, что Москва не собирается менять позицию по Украине.

Мирослава Романенко, , 18:38 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого понял, что Москва не собирается менять позицию по Украине. Об этом 14 мая пишет Die Rheinpfalz.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Это они там привыкли: надо, не надо — позицию менять», — отреагировал XAN.

«А он что хотел?» — не понимает «ОперацияZ Rus».

«Все поставленные задачи будут выполнены. Пусть Шольц запомнит», — призвала Наталья.

«Ну мы же не переобуваемся на ходу, как некоторые», — отметила Юлия.

«Дед Шольца его ничему не научил?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«А зачем ее менять? Оставить фашистов у власти? Вам четко заявили, что сделаем… прогибаться никто не будет», — добавил Алексей.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ой… Не увидел со стороны России… Припекать немчуре стало по экономике, вот и мандражирует, звонить начал. То ли осенью будет. Американцы определили европейцам нищету, так и будет», — пишет Total Price.

«А мы во время разговора с Шольцем не заметили стремления Европы менять свою позицию по Украине», — с сарказмом отметила Татьяна.

«Позиция нашей Родины неизменна: неонацизм будет уничтожен, а русские люди на Украине вернуться в семью братских народов», — написал Виктор.

«Странно, санкции не действуют, угрозы — тоже, может, стоит просто отстать и не мешать?» — задался вопросом Сергей.

«Боится Шольц повторения 1945 года», — отреагировал Александр П.

«А Шольц не думает, что ему придется менять позицию по Германии?» — не без сарказма поинтересовался один из участников обсуждения.

«Если Путин поменяет свою позицию, у меня такое чувство, что вот тут уже точно русский народ пойдёт на митинг, чтобы операцию не останавливали. Своими санкциями… добились ровно противоположного эффекта», — прокомментировала заявление Шольца Оксана К.

«Пришёл потыкать палкой, жив ли медведь после санкций, а он его послал. Грустно, наверное, Олафу теперь, — надежды не оправдались, а санкции закончились…» — написала Natali.

«В смысле нет стремления менять позицию? Поменяли же! Мы теперь против вступления Украины в ЕС!» — не без сарказма добавила romashka20 111.

«А почему Россия должна менять свою позицию? Может быть, Западу поменять свои взгляды на происходящее?» — поинтересовалась Любовь Б.

Себастьян Вранкс. Слепой ведет слепых

«Так ты, Шольц, гонор свой поумерь, пойми, что ты разговариваешь с главой СУВЕРЕННОГО государства, великой ядерной державы, и пойми, что этот глава самостоятельно принимает решения в области геополитики, а не как вы там в Европе своей… Вот если ты поймёшь это, Шольц, тогда, может быть, до тебя и дойдет, что это у вас должно быть стремление вернуть всё как было и отменить санкции. Мы без вас проживем, а вы без нас — нет», — добавил Ramon P.

«Теперь канцлер тоже смеётся?» — поинтересовался Vladimir.

«Это ж как красиво описал, что его послали. Культурный человек», — иронизирует Андрей Ш.

«Через полгода этот внук эссэвцовца будет менять свою позицию. Только, предвижу, к тому времени это мнение никого не заинтересует», — подытожил Андрей.