Москва, 14 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Аниме «Ветер крепчает» вновь выйдет в прокат в российских кинотеатрах. Информация об этом появилась на сайте издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из аниме «Ветер крепчает». Хаяо Миядзаки. 2013 год. Цитата из аниме «Ветер крепчает»

Повторный релиз анимационной картины Хаяо Миядзаки запланирован на 15 июня 2022 года. Прокатом занимается кинокомпания «Пионер».

ИА REGNUM напоминает, что изначально аниме вышло в июле 2013 года, но в России его показали в феврале 2014-го. В основу сюжета картины легла манга самого Миядзаки, рассказывающая о японском конструкторе Дзиро Хорикоси, известном своей работой над истребителями Mitsubishi A5M и Mitsubishi A6M Zero.