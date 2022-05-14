Грозный, , 18:15 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Марат Быстров, Владислав Карапузов, Даниил Уткин, Артем Тимофеев, Антон Швец, Идрис Умаев, Бернард Бериша, Александр Трошечкин.

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Глен Бейл, Матео Барач, Дмитрий Цыпченко, Роман Ежов, Денис Якуба, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский.

После 28-ми сыгранных туров «Ахмат», одержав двенадцать побед и набрав 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 41-м очком располагаются позицией выше.