Донецк, 14 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 14 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительства ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.