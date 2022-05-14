Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Диджей Колетт Николас (DJ Колетт) подала на развод с актёром Томасом Иэном Николасом, известным по роли Кевина Майерса в фильмах «Американский пирог». Об этом 14 мая пишет TMZ.

Томас Иэн Николас Цитата из х/ф «Американский пирог». Реж. Пол и Крис Вайц. 1999 год

Как отмечает портал, согласно документам, пара разошлась ещё в сентябре 2019 года. Причиной указаны «непримиримые разногласия».

ИА REGNUM напоминает, что Колетт Николас и Томас Иэн Николас поженились ещё в 2007 году. У пары есть двое несовершеннолетних детей.

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