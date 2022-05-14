Лондон, 14 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» футбольный клуб «Челси» в матче финала Кубка Англии сезона 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Игра начнется в 18:45 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Кристиан Пулишич, Ромелу Лукаку.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Эдвард Смарт.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо и футболисты «Челси» Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилуэлл пропустят матч финала Кубка Англии из-за травм.