Москва, , 18:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, что цены на продукты растут за рубежом из-за принятия антироссийских санкций под напором США. Таким мнением Захарова поделилась 14 мая в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за деятельности России на планете может наступить глобальный голод. Своё мнение Бербок аргументировала тем, что из-за действий РФ якобы прекращаются поставки и растут цены. «Не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — считает Бербок.

В ответ на такое заявление Захарова отметила, что цены «растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США». Представитель МИД РФ добавила, что тот момент, что в ФРГ этого не понимают, — это либо признак глупости, либо там намеренно вводят общество в заблуждение.