Москва, 14 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Украинская понтонная переправа через реку Северский Донец вместе с бронетехникой уничтожена российскими войсками. Об этом 14 мая сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий расчёт беспилотного летательного аппарата обнаружил подразделение украинских боевиков, пытавшееся переправиться по наведённой понтонной переправе на БМП.

«Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бронетехника противника, которая успела переправиться по понтонам была уничтожена в ходе боя огнём российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Кроме того, часть украинской бронетехники была захвачена российскими военнослужащими.

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