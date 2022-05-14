Донецк, 14 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:35 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Минеральное.