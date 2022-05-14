Москва, , 17:47 — REGNUM Все страны, способные проводить самостоятельную политику, сегодня оказались под ударом США. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несогласных будут наказывать. Понятно, что не только Россию, тем более что мы дадим сдачу. Под ударом все, кто способен проводить самостоятельную политику», — сказал Лавров.

Он привёл пример индо-тихоокеанской стратегии США, которая направлена напрямую против Китая и преследует цель включить Индию «в натовскую и американскую обойму».

Также министр отметил, что США в духе доктрины Монро хотят диктовать, по каким стандартам жить Латинской Америке. Кроме того, признаки самостоятельности окончательно утрачивает и Евросоюз.

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