Москва, 14 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Все страны, способные проводить самостоятельную политику, сегодня оказались под ударом США. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Несогласных будут наказывать. Понятно, что не только Россию, тем более что мы дадим сдачу. Под ударом все, кто способен проводить самостоятельную политику», — сказал Лавров.

Он привёл пример индо-тихоокеанской стратегии США, которая направлена напрямую против Китая и преследует цель включить Индию «в натовскую и американскую обойму».

Также министр отметил, что США в духе доктрины Монро хотят диктовать, по каким стандартам жить Латинской Америке. Кроме того, признаки самостоятельности окончательно утрачивает и Евросоюз.

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