Лондон, , 17:40 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство лондонского «Арсенала» согласовало с «Сан-Паулу» трансфер 19-летнего бразильского флангового нападающего Маркиньоса.

ФК «Арсенал»

По информации источника, сумма трансфера составит 3-3,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильской Паулисты A1 2022 Маркиньос принял участие в одиннадцати матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также близок к подписанию контракта с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэлем Жезусом. Руководство «горожан» требует от «канониров» 50-60 миллионов евро за трансфер Жезуса.