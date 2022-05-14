Луганск, , 17:39 — REGNUM В результате Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 14 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Первомайск ранена женщина 1969 года рождения, повреждено два многоквартирных жилых дома, продовольственный магазин и инфраструктура пункта пропуска «Первомайск-Золотое», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли город Первомайск.

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