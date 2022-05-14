Манчестер, Великобритания, 14 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» готово отпустить 25-летнего универсального нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса, если поступит предложение в размере 50-60 миллионов евро. Об этом 14 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Football.ua Габриэл Жезус

По информации источника, в подписании бразильца заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» уже провело переговоры с представителями Жезуса о подписании контракта.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэл Жезус принял участие в 26-ти турах чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых один — с пенальти, и восемью результативными передачами.

Габриэл Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.