Лос-Анджелес, США, 14 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян собирается вновь стать матерью. Об этом 14 мая пишет Peopletalk, ссылаясь на издание Hollywood Life.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

По словам источника СМИ, возлюбленный Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, хочет стать отцом, а его мать мечтает о внуках. «Когда Пит стал проводить время с её (Ким Кардашьян — ИА REGNUM) детьми, он показал ей, что будет удивительным отцом. Ему удалось сблизиться с Норт, а это уже большая победа. Ким не исключает возможности снова стать мамой, правда, рожать ребенка она, скорее всего, не будет», — рассказал инсайдер, добавив, что модель воспользуется услугами суррогатной матери.

Ранее бывший возлюбленный Ким Кардашьян, рэпер Ray-J (Рэй Норвуд), заявил, что скандальное секс-видео с их участием было «слито» с разрешения модели. «Я никогда в жизни не сливал секс-видео. Это всегда была сделка и партнерство между Крис Дженнер, Ким и мной, и мы всегда были партнерами с самого начала», — объяснил он.