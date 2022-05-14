Анкара, 14 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но остальные члены альянса должны учитывать озабоченность Анкары в сфере безопасности. Об этом 14 мая заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

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«Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — приводит слова Калына Reuters.

По его словам, страны НАТО должны прекратить позволять представителям Рабочей партии Курдистана (РПК) вести свою деятельность.

Также он заявил, что Турция готова провести переговоры со Швецией по этой теме.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку «до этого была ошибка в связи с Грецией».