Мадрид, 14 мая 2022, 17:34 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар планирует остаться в мадридском клубе на следующий сезон. Об этом 14 мая сообщил главный тренер основной команды Карло Анчелотти.

Эден Азар
Эден Азар
Fars News Agency

«План Азара очень ясен, он хочет показать свои качества в следующем сезоне», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Эден Азар из-за травмы голеностопа принял участие лишь в семнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

«Реал» выкупил Азара у лондонского «Челси» 1 июля 2019 года. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского нападающего в 16 миллионов евро, а соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.