Мадрид, 14 мая, 2022, 17:34 — ИА Регнум. 31-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар планирует остаться в мадридском клубе на следующий сезон. Об этом 14 мая сообщил главный тренер основной команды Карло Анчелотти.

Fars News Agency Эден Азар

«План Азара очень ясен, он хочет показать свои качества в следующем сезоне», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Эден Азар из-за травмы голеностопа принял участие лишь в семнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

«Реал» выкупил Азара у лондонского «Челси» 1 июля 2019 года. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского нападающего в 16 миллионов евро, а соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.