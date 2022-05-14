Барселона, Испания, , 17:31 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном переходе 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

«Я много раз говорил, что Френки очень важен. Он наш ключевой игрок. Однако если у нашего клуба есть финансовые проблемы, они должны быть решены», — цитирует Хави итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «сине-гранатовым» 70 миллионов евро за трансфер полузащитника, «Барселона» же готова отпустить де Йонга за 100 миллионов.

В текущем сезон Френки де Йонг принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.