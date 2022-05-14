Москва, 14 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высмеяла заявление посла США Джона Салливана о сложностях доступа к альтернативным источникам информации. Свой комментарий Захарова опубликовала 14 мая в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Салливан заявил, что часть жителей РФ, чаще молодёжь, стремятся иметь доступ к источниками информации, которые не находятся под контролем правительства России. Он отметил, что это трудноосуществимо.

«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Джулиана Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ?», — задалась вопросами Захарова и заключила, что это «смешно».

Напомним, что многие каналы российских СМИ заблокированы в американском видеохостинге YouTube. Также некоторые сайты изданий недоступны за рубежом.