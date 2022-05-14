Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Американский комик Крис Рок высказался относительно судебного процесса по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Об этом 14 мая пишет Hollywood Life.

Крис Рок (сс) Andy Witchger

Как отмечает издание, во время одного из своих стендап-выступлений Рок встал на сторону Деппа. «Верьте всем женщинам… кроме Эмбер Хёрд. Что, чёрт возьми, она делает?» — негодует комик.

ИА REGNUM напоминает, что в США продолжается судебный процесс по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Актёр обвинил бывшую супругу в клевете и потребовал от неё $50 млн — причиной конфликта стала статья, в которой Хёрд называет себя жертвой домашнего насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмбер Хёрд дала показания о первом случае насилия со стороны Деппа