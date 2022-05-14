Уфа, 14 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, футбольный клуб «Уфа» в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом». Встреча проходившая, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена», завершилась со счетом 2:1.

Fcufa.pro Игроки ФК «Уфа»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Кабутов (13’ Эгаш Касинтура) и Гамид Агаларов (76’ Остон Урунов). Единственный гол «пушкарей» на 25-й минуте встречи забил 23-летний нападающий сборной Замбии Кингс Кангва после передачи Евгения Маркова.

Желтые карточки получили Игорь Смольников, Эванс Кангва, Георги Костадинов и Дмитрий Кабутов. Единственную красную карточку на 72-й минуте встречи получил Эванс Кангва. На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрия Мосякин и Дмитрий Чельцов.

Составы команд:

«Уфа»: Чичкан, Плиев, Никитин, Журавлев, Фищенко (Ортис, 65’), Кабутов, Урунов (Саплинов, 85’), Иванов (Камилов, 46’), Касинтура (Голубев, 79’), Сухов (Кротов, 46’), Агаларов.

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Степанов, Смольников, Костадинов, Чаушич, Кангва, Кайнов (Радакович, 77’), Марков (Луценко, 77’), Гулиев (Деспотович, 77’), Ткачев (Кангва, 22’).