Билефельд, Германия, 14 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена» «Арминия» сыграет с «Ред Булл Лейпцигом» Доменико Тедеско. Матч последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 начнется в 16:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Арминия»: Штефан Ортега, Амос Пипер, Гильерме Рамос, Йоаким Гильссон, Якоб Барретт Лаурсен, Масая Окугава, Мануэль Притль, Себастьян Василиадис, Патрик Виммер, Робин Хак, Джанни-Лука Серра.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Марсель Хальштенберг, Анхелиньо, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг, Кевин Кампль, Андре Силва.

На данный момент «РБ Лейпциг» с семнадцатью победами и 57-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия», набрав 27 очков, располагается на предпоследней позиции в зоне вылета.