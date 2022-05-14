Москва, , 17:11 — REGNUM Страны, которые готовы проводить самостоятельную политику, могут оказать под ударом со стороны США. Об этом 14 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

«Несогласных (с политикой США) будут наказывать, — сказал российский дипломат. — Понятно, что не только Россию, тем более, что мы дадим сдачу».

По его словам, все, кто готов проводить самостоятельную политику, находятся под ударом США.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ заявил, что ЕС стал агрессивным игроком, и «безобидность» желания Украины присоединиться к ЕС вызывает сомнения.